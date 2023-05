Prévenir le burn-out chez les indépendants : "Un indépendant qui tombe malade, c’est un risque de faillite."

Un indépendant sur trois dit avoir une mauvaise santé mentale, voire une très mauvaise santé mentale. Peu de sommeil, trop de stress et craintes pour l’avenir rythment leur quotidien. Ce sont les résultats de la dernière enquête de l’UCM. Alors, pour aider les indépendants à repérer les signes avant coureur d’un potentiel burn-out, l’UCM et le CESI, l’organisme de promotion de bien-être au travail ont organisé une journée particulière aux Lacs de l’Eau d’Heure, près de Charleroi.

Au programme de cette journée : sport, yoga du rire, présentation d’outils mais aussi rencontres.

Sabine Warzée est indépendante, pour elle, cette journée était importante : "Être indépendante c’est travailler la tête dans le guidon. Je sais de quoi je parle puisque j’ai une double casquette d’indépendante. Donc des journées comme aujourd’hui ça fait un bien fou ! Parce qu’on s’arrête, on prend le temps, on rencontre des personnes et on fait des choses qu’on ne connaissait pas."

Prendre le temps, sortir la tête de l’eau, autant de choses que les indépendants ont de plus en plus de mal à faire selon l’étude de l’UCM. Le risque du burn-out est donc bien présent, Renaud Francart est conseiller aux études de l’UCM : " Quand l’indépendant est malade, c’est déjà trop tard. Il y a alors un risque de faillite de l’entreprise. C’est donc hyper important de travailler en amont plutôt que d’attendre d’être vraiment mal."