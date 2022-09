Preuve d'enjeu, "smart contract", NFT : glossaire pour mieux comprendre la "blockchain"

Pour limiter l'empreinte carbone de la "blockchain", le créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, et sa communauté veulent passer à une méthode de validation des transactions plus moderne et moins énergivore : le "Proof of Stake" ("Preuve d'enjeu").

La participation à la validation du réseau n'est plus liée à l'utilisation d'une forte puissance de calcul mais à la mise en garantie d'une partie de son capital en éther, une cryptomonnaie, afin de prouver son sérieux aux yeux des autres participants.

En d'autres termes, c'est la mise en jeu d'argent qui permet de participer à la validation du réseau, cette somme pouvant être saisie en cas de mauvaise conduite.