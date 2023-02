Preud’homme, contacté par l’Union belge, a décliné : "Je ne suis plus prêt à faire certaines choses"

Le nom de Michel Preud’homme a circulé avec insistance dans les semaines qui ont suivi le départ de Roberto Martinez. Identifié comme LE candidat idéal pour occuper la fonction de directeur technique, MPH a révélé qu’il a bien été contacté par l’Union belge. Il ne précise pas quelle fonction lui a été proposée. Il confirme qu’il a décliné.



"La Fédération a été extrêmement correcte me concernant. Je suis reconnaissant de la manière avec laquelle ils m’ont abordé. Parce que, oui, ils m’ont abordé. Le fait que je ne sois pas présent à la Fédération, quel que soit le rôle, c’est uniquement ma décision. Je ne suis plus prêt à faire certaines choses aujourd’hui", déclare Preud’homme dans une interview accordée à Pickx Sports et relayée par la Dernière Heure/Les Sports.



Finalement, la fédération a donc opté pour le duo Domenico Tedesco-Franky Vercauteren.