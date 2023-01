Prêté par Wolverhampton jusqu'en juin, Fabio Silva pourrait déjà quitter Anderlecht dans les prochains jours

En cruel manque d'inspiration offensive ces dernières semaines, le Sporting d'Anderlecht va-t-il perdre son meilleur buteur pour le reste de la saison? Selon les informations de nos confrères du Soir, Fabio Silva pourrait être rappelé par le club anglais de Wolverhampton dans les prochains jours avant d'être renvoyé en prêt. Plusieurs équipes européennes seraient intéressées par les services de l'attaquant portugais.

Auteur d'un seul petit but sur ses six derniers matches de championnat, Fabio Silva reste pourtant un indiscutable sur le front de l'attaque d'Anderlecht. Alors qu'il est supposé finir la saison à Neerpede, le Portugais a peut-être disputé son dernier match avec le Sporting ce dimanche à Bruges (1-1). Wolverhampton réfléchirait sérieusement à rappeler Silva pour le prêter dans la foulée à un autre club européen. C'est le PSV Eindhoven qui serait le club le plus proche d'accueillir le Portugais de 20 ans.

Si les intentions des Wolves se confirment, ils devront trouver un accord avec Anderlecht pour mettre fin au prêt de Fabio Silva, auteur de 8 buts en matches officiels sous le maillot des Mauves.

Pour renforcer son secteur offensif, le Sporting a récemment recruté l'ailier danois Anders Dreyer.