Prestation de serment de Jean-Marc Demelenne, le nouveau Chef de Corps de la Police de Liège

Quand nous le questionnons sur ses priorités, Jean-Marc Demelenne répond : "D’abord, ce sera de rencontrer l’ensemble de mes collaborateurs et, évidemment de m’imprégner de la culture de la Zone de Police de Liège. Mais en termes de réalisations, je compte m’inscrire dans le plan zonal de sécurité en mettant l’accent bien sûr sur les problèmes les plus d’actualité pour les autorités et pour les citoyens. Je pense notamment à la toxicomanie et au deal de rue. Je pense à la sécurité routière, avec tous les chantiers qu’on connaît actuellement dans la ville. C’est aussi un phénomène de société : l’automobiliste, au volant de sa voiture, se sent tout puissant. Parfois, la police doit être là pour lui rappeler qu’il y a des règles. Je pense aussi aux violences intrafamiliales et aux violences faites aux femmes auxquelles je suis également très sensible.".

Le phénomène de la toxicomanie est générateur de faits délictueux mais aussi d’un sentiment d’insécurité. "Il y a, d’une part, l’insécurité objective : les faits. Mais il y a aussi ce sentiment qu’il faut combattre par la présence policière renforcée.", réagit le nouveau Chef de Corps de la Police de Liège, "Evidemment, la police est un des acteurs de la chaîne de sécurité. A elle seule, elle ne peut résoudre l’ensemble du problème. C’est pour cela que j’envisage une approche à la fois transversale et partenariale pour lutter contre le phénomène."

Les moyens n’étant pas infinis, il faudra parfois faire des choix. "Effectivement.", confirme Jean-Marc Demelenne, "Et ces choix, ils seront faits de la manière la plus objective possible et encore une fois en accord avec les différents partenaires et les autorités."