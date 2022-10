Pression sur les journalistes, cessions forcées de terrains : les accusations envers le projet EACOP de TotalEnergies se multiplient

Outre l'impact environnemental du projet, avec un bilan carbone qui s’élève à 34 millions de tonnes de CO₂ par an, de nombreuses associations dénoncent aujourd'hui les violations des droits humains en Ouganda et en Tanzanie.

À la mi-septembre, le Parlement européen lui-même - dans une résolution non contraignante - se disait "extrêmement préoccupé par les violations des droits de l'Homme" commises dans ces deux pays, citant "arrestations, actes d'intimidation et harcèlement judiciaire contre les défenseurs des droits humains et les organisations non gouvernementales" et demandant le report du projet afin de pouvoir étudier la faisabilité d'un autre itinéraire.

De son côté, Total persiste et signe assurant qu'il met "tout en œuvre pour en faire un projet exemplaire en termes de transparence, de prospérité partagée, de progrès économique et social, de développement durable, de prise en compte environnementale et de respect des droits humains".