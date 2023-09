Pressé et déroutant sur le terrain, calme en dehors : Antonio Nusa est prêt à déployer ses ailes

Quelques années plus tard, les qualités sont les mêmes. La presse norvégienne est tombée sous le charme du nouveau phénomène lors des deux derniers matches des Løvene (les lions). Nusa fait tout pour marquer les esprits. Un but et une passe décisive contre la Jordanie, on a connu pire début. Il confirme dans la foulée avec des – superbes – assists pour Haaland et Ødegaard lors de la victoire contre la Géorgie (2-1). "Quand l’équipe était en difficulté, c’est lui qui a débloqué le match. Quand est-ce que la Norvège a eu un ailier de ce calibre ?", s’interroge Verdens Gang.



Aftenposten, le deuxième journal le plus important du pays, le couvre aussi de louanges et n’hésite pas à se lancer dans les comparaisons flatteuses. "Nous avons vu un peu de Neymar, beaucoup de Ronaldinho et un aperçu du jeune Cristiano Ronaldo".



Dans un pays où les exploits footballistiques se sont longtemps conjugués au féminin (avec des titres olympiques, mondiaux et européens), on se met à rêver d’une participation à un grand tournoi. Les fans attendent ça depuis presque un quart de siècle. Avec un buteur d’exception, un bon meneur de jeu et un ailier déroutant, la Norvège a sans doute rarement été aussi bien armée.