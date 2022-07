Presque une femme sur deux est à temps partiel, rarement par choix, un enjeu pour la réforme des pensions

C’est ce qu’a voulu savoir le Conseil à l’égalité hommes et des femmes (à ne pas confondre avec l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes). D’abord, les premiers chiffres montrent que "près de 45% de femmes (pour 19,4% d’hommes), déclarent travailler à temps partiel pour des motifs familiaux soit pour garder leurs enfants ou des personnes dépendantes soit pour d’autres raisons familiales (Eurostat, chiffres de 2019)." Les rôles sont donc encore très genrés et ce n’est pas par choix. "Seulement 9,4% de femmes (6,5% d’hommes) déclarent ne pas souhaiter un temps plein."

Cela signifierait que 9 femmes sur 10 préféreraient un temps plein ? "C’est la conclusion que l’on pourrait tirer mais il faut nuancer un petit peu", répond Dominique De Vos, présidente de la commission Sécurité sociale du Conseil fédéral de l’Égalité des chances entre hommes et femmes.

En fonction du secteur

D’abord, il faut distinguer les secteurs et les réalités qui sont derrière ces chiffres. "Si on prend le secteur des banques et assurances par exemple, les travailleuses sont tout à fait satisfaites. Ce sont des 4/5e donc des 'gros' temps partiels qui sont pris à leur demande." Par contre, si on va dans d’autres secteurs où l’on ne retrouve quasi que des femmes comme le nettoyage, la vente ou les maisons de repos et de soins, la réalité est toute autre.

"C’est dans ce secteur du service que se concentrent les femmes qui travaillent et c’est là qu’est le temps partiel, explique Dominique de Vos. Ce sont dans ces secteurs que l’on retrouve des intensités d’horaire et de travail qui ne permettent pas de travailler à temps plein."