En 2022, 349 accidents et incidents ont engendré une moyenne de 1h47 de retard par jour sur le réseau ferroviaire belge contre 311 incidents en 2021, ayant alors engendré une moyenne de 1h18 de retards quotidiens.

En 2022, 22 accidents se sont produits en Flandre (5 morts et un blessé grave), 9 accidents en Wallonie (5 morts et un blessé grave) et un accident à Bruxelles (un mort). Le non-respect du code de la route reste la cause principale des accidents (50%), viennent ensuite les comportements imprudents (35%) et enfin les conditions météorologiques (15%) : pluie, brouillard et soleil.