Presque un incendie par jour en raison de la sécheresse en Brabant wallon, appel à la vigilance

Pour cette raison, le gouverneur vient de prolonger jusqu’à nouvel ordre son arrêté du 9 août qui interdit de faire des feux en plein air et des barbecues dans l’espace public, ou de faire décoller des lanternes et d’utiliser un désherbeur thermique. Une attention particulière doit aussi être portée aux mégots de cigarettes et aux morceaux de verre abandonnés en pleine nature ou au bord des routes.

"Tout le monde est assez inquiet, poursuit le gouverneur. Heureusement, pour ce qui concerne le Brabant wallon, l’état des nappes phréatiques qui avaient été fortement rechargées en 2021 reste bon, ce n’est pas la pire situation qu’on ait connue. Donc on n’a pas encore de restrictions d’eau. Par contre, le sol et la végétation sont vraiment très secs, et même extrêmement secs selon les critères officiels."

La cellule sécheresse de la Région wallonne se réunira ce vendredi pour faire le point sur la situation.