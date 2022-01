Presque : un film qui a tout pour lui

Entre road-movie et buddy-movie (film de copains), Presque met en scène deux hommes qu’apparemment tout oppose, mais qui ont en commun plus de choses qu’ils ne le pensent. Car si Louis est du genre taiseux et rabat-joie, et Igor d’un naturel optimiste et bout en train, ils sont chacun à leur manière, un peu perdus. Tous les deux ont à vivre, entre autres, ce fameux drôle de regard que les gens portent sur eux et auquel ils sont réduits. Pour l’un c’est son métier de croque-mort qui, comme le dit Louis, jette souvent un froid ! Et pour l’autre, plus immédiatement, c’est son handicap physique qui devient vite un frein, même si dans sa tête tout va très bien !

S’il est beaucoup question du handicap dans le film, Presque ne se réduit pas à cette seule problématique. Plus largement le film parle de la vie et de ses aléas, de la façon dont on les aborde et de comment on avance. Et quoi de mieux que la philosophie, les philosophes… et cet autre que l’on n’attendait pas, pour aider à la manœuvre !

Surtout, ne ratez pas ce film vivifiant et plein d’humour !