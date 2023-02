Presque un an après le début de l’invasion russe, quels scénarios possibles pour la guerre en Ukraine ?

Le plus flou des scénarios, mais aussi le plus probable. Aucun des deux camps ne remporte la victoire, mais la paix ne revient pas, même moyennant un cessez-le-feu négocié. C’est la guerre d’usure, le rapport de force est figé entre efforts de reconquête ukrainiens et mobilisation russe, les effectifs fondent, les arsenaux se vident, les adversaires s’épuisent sans résultat.

C’est ce qu’a connu le Donbass entre 2015 et 2022, mais à plus grande échelle. Et impossible aussi d’en prédire la durée…