Presque nue, Bella Hadid se fait habiller d'une robe en spray : LA vidéo du week-end

Vous n’avez sûrement pas manqué la grosse actualité mode de la Fashion Week printemps-été 2023 à Paris. L’incroyable robe en spray de Bella Hadid au défilé Coperni fait le tour des réseaux sociaux depuis ce week-end.

Lors du final, la mannequin est apparu quasiment nue sur le podium où deux hommes l’ont aspergée d’un liquide blanc, composé de fibres de coton et de matériaux synthétiques intégrés à une solution polymère. Une fois que cette matière, créée par Fabrican (une entreprise fondée par un designer et scientifique espagnol, Manel Torres), a séché, elle s’est transformée en tissu. C’est ainsi qu’en moins de dix minutes, Bella Hadid était revêtue d’une robe minimaliste immaculée de blanc. On l’a ensuite ajustée pour lui permettre de défiler sous les yeux d’un public fasciné.

Les fondateurs de la maison Coperni, Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, ont préparé cet évènement depuis longtemps. Ils ont travaillé durant six mois avec Fabrican pour aboutir à ce résultat." Nous n’allons pas gagner d’argent grâce à cela, mais c’est un moment merveilleux, une expérience qui aura suscité des émotions ", a confié Sébastien Meyer à Vogue Business.

Ce n’est pas la première fois que les deux designers innovent sur le plan technique. En effet, ils avaient déjà créé un jersey antibactérien qui protège des UV et aurait des vertus hydratantes. Ici, grâce à cette technique de revêtement par pulvérisation, les matériaux abîmés ou usées comme les vêtements pourraient être réparés. Serait-ce un nouveau moyen durable pour lutter contre l’ultra fast fashion ? Toutefois, on peut dire que les anciens designers de Courrèges ont repoussé encore plus loin les limites de la technologie et de la mode. Les internautes parlent même d’un "moment mémorable dans l’histoire de la mode".