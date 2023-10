Presque miraculé, le Standard s’impose au finish face au Club Bruges de Ronny Deila

Sans montrer énormément, le Standard a fini par s’imposer dans le temps additionnel contre le FC Bruges après un scénario assez improbable et de nombreux sauvetages d’Arnaud Bodart (2-1). Le but de la victoire a été inscrit par Isaac Price dans le temps additionnel.

La date avait été cochée dès la publication du calendrier par bon nombre de supporters et la rencontre tant attendue a finalement eu lieu. Ce choc entre le Standard et Bruges était surtout celui des retrouvailles. Celles, surtout, de Ronny Deila avec l’enfer de Sclessin qu’il avait tant fait vibrer l’année passée. Celles, ensuite, de Philip Zinckernagel, prêté l’an dernier à Liège, et acheté par Bruges cet été. Très remontés contre le coach norvégien, les supporters rouches ont été assez sobres, n’affichant qu’une banderole sur laquelle était écrit "Vous pouvez acheter notre entraîneur, nos joueurs mais pas notre ferveur".

En face, c’était également les retrouvailles de Carl Hoefkens avec son ancien club et celles de Kamal Sowah qui affrontait le club à qui il appartient toujours. Sur papier, la rencontre était plus importante pour les visiteurs qui restaient sur trois partages et ne voulaient pas laisser le trio de tête prendre trop d’avance. En face, les Rouches restaient sur un sept sur neuf et pouvaient tout de même utiliser cette rencontre pour prendre un bon bol d’air en bas de tableau.

Sans grande surprise, ce sont les Blauw en Zwart qui ont d’abord mis le pied sur le ballon, sans parvenir à se créer de véritables occasions. Alors que personne ne s’y attendait, le premier but est venu d’une tête merveilleuse de Bokadi sur un coup franc bien botté par Kawabe (12e). Quelques minutes plus tard, Kanga n’est pas passé loin de doubler la mise sur une lourde frappe qui a obligé Mignolet à réaliser une parade de grande classe pour garder son équipe dans la rencontre (21e). Kawabe aurait également pu augmenter l’avance des Liégeois sans une autre parade de Mignolet (29e).

En face, les réelles occasions ont mis du temps avant d’arriver mais elles ont bien fini par exister. Jutgla (25e) a été le premier à se montrer dangereux mais sa tête n’était pas cadrée. Dans la foulée, Zinckernagel, sifflé à chaque touche de balle, a vu sa frappe dans le grand rectangle être contrée (26e). Dans les dernières minutes avant la pause, Bruges a énormément pousser et aurait sans doute mérité d’égaliser. À deux reprises, Bodart a dû se détendre pour empêcher Zinckernagel d’égaliser. D’abord en déviant un superbe coup franc sur la transversale (42e) avant de sauver une frappe qui prenait la direction de la lucarne (45e+6). Entre-temps, De Cuyper n’a pas eu de réussite en trouvant le poteau (44e). Si un score de parité aurait sans doute été plus logique, le Standard était bien devant au score à la pause.