Presque dix fois moins de voitures volées en vingt ans, "mais la valeur des véhicules volés est supérieure à ce qu’elle était avant"

Le nombre de vol de voiture a été divisé par dix en à peine vingt ans, selon le rapport annuel de la police fédérale sur le taux de criminalité. En 2021, 4700 véhicules ont été volés contre 40.000 en 2000. Alors, comment expliquer cette chute impressionnante ?

Selon certains concessionnaires, c’est au système de clé codé que l’on devrait cette diminution. "La porte ne s’ouvrira automatiquement que si elle détecte la clé", explique Giusseppe Fasoli, responsable des ventes Stellantis. "Et de toute manière, si on arrive à s’introduire dans le véhicule, il ne démarrera pas si la clé n’est pas dans le véhicule. Et ça devient presque inviolable."

Et pourtant, le vol de voiture n’a pas complètement disparu. Certaines images montrent des voleurs mettant à peine une minute pour dérober des véhicules récents, grâce à des boîtiers qui captent le signal de la clé.

La valeur des véhicules volés est supérieure à ce qu’elle était avant

La diminution des vols ne s’expliquerait donc pas par une meilleure sécurité des véhicules. "Effectivement, le chiffre baisse. Mais la valeur des véhicules volés est supérieure à ce qu’elle était avant", explique Nicolas Branicki, inspecteur principal spécialisé dans la criminalité automobile de la police fédérale.