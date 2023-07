Presque deux fois plus d’enfants scolarisés à la maison depuis 5 ans : "c’est plus efficace que l’école"

La fin de l’année scolaire approche. Et pour 3245 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce fut à nouveau une année d’école à la maison. L’enseignement à domicile a le vent en poupe. En 5 ans, le nombre d’enfants scolarisés par les parents a quasiment doublé. 2020 fut une année charnière.

"Il y a certainement deux phénomènes qui cohabitent", décode Pascale Genot, qui dirige le service général de l’Inspection de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Il y a d’abord L’abaissement de l’âge de l’obligation scolaire à cinq ans. Il y a ensuite le phénomène Covid ; dans la situation de scolarisation telle que prévue à ce moment-là, des parents ont préféré scolariser leur enfant à domicile."

Voyage au bout du monde, raisons médicales, inadaptation de l’enfant à l’école, phobie scolaire, raisons pédagogiques: les motifs invoqués par les parents qui font une demande d’enseignement à domicile sont variés.

Je voulais accompagner mes enfants dans l’apprentissage des émotions

Pour la famille Leclercq, dans la province de Hainaut, le déclic fut leur fils, Basile. "Tout de suite, on a détecté qu’il était un peu atypique dans ses comportements, dans sa façon de recevoir la scolarité", explique sa maman, Laurence Demanet, qui scolarise elle-même ses cinq enfants dans la maison familiale de Montignies-Lez-Lens. "Basile, c’était l’élément déclencheur mais sur base d’une réflexion de fond depuis leur naissance. Je me suis rendu compte que je n’avais pas le temps, avec la scolarité, d’accompagner correctement mes enfants dans leur apprentissage des émotions."

Un choix parental qui convient bien à Basile et sa sœur de 11 ans. "Cela me donne beaucoup de temps libre. Je trouve que c’est plus efficace que l’école, parce que ma mère peut s’adapter à chacun de nous, elle ne doit pas apprendre à une classe de 30 personnes", explique Basile. "Être dans le cadre de la maison, c’est rassurant. Que maman m’apprenne, c’est rassurant aussi, plutôt qu’être avec plein de gens", complète Maëline.

On n’apprend pas une intégrale en jouant dans le jardin

De l’aveu de leur mère, les enfants Leclercq sont bien moins derrière leur banc que les élèves du circuit classique. "Les enfants sont assis à table avec moi entre trois et quatre heures par semaine. En primaire, je laisse beaucoup vivre les enfants, ils jouent et bougent beaucoup", explique celle qui était ingénieure avant de se consacrer entièrement à la scolarisation de ses enfants. "En secondaire, c’est plus compliqué, on n’apprend pas une intégrale en jouant dans le jardin. Ma méthode ? Je me concentre sur un point : quel enfant doit passer quel examen ou contrôle et quand. On travaille par tranches, au rythme des contrôles. Il y a des périodes d’année où on ne fait absolument rien."