Presque deux ans après avoir été inondée, la câblerie d’Eupen renaît et retrouve Infrabel, l’un de ses clients historiques

Envahie par un à deux mètres cinquante d’eau selon les endroits, la Câblerie d’Eupen avait été dévastée : machines, unités de production, bureaux, stocks, tout avait été noyé. Aujourd’hui, l’entreprise familiale plus que centenaire est redevenue l’un des leaders du câble en Europe. Les clients sont de retour grâce à un courage et une résilience à tous les étages de la société : "on a essayé de remettre l’usine en route assez vite, explique Hermann Josef Bernrath, secrétaire général, on a démonté puis remonté les machines, nettoyé les moteurs, et on a pu ainsi rouvrir peu à peu les départements."