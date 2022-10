Presque 50% de ses buts face au Big Six, Leandro Trossard inspiré par les grands clubs de Premier League

Avec 23 buts en 107 rencontres de championnat, Trossard possède des statistiques plutôt banales pour un joueur offensif. En revanche, quand on passe l’ensemble de ses réalisations au crible, on remarque une certaine appétence pour les grands noms de Premier League. Lors de sa première saison chez les Seagulls, celui a notamment transité par OHL et Westerlo lors de sa période genkoise avait déjà trouvé le chemin des filets face à Liverpool. L’année d’après, il avait fait parler la poudre face à Chelsea, Tottenham et au futur champion, Manchester City.



Préservés jusque-là, Manchester United et Arsenal allaient voir leur "heure" venir lors du championnat 2021-2022. Tout comme Liverpool et Tottenham qui voyaient une nouvelle fois l’attaquant belge soigner ses statistiques face à eux.



Avec les trois réalisations de ce samedi, Trossard porte donc à 11 son nombre de buts face aux grandes équipes. Soit près de la moitié de ses réalisations sur le sol britannique. "J’aime les affiches. Ce sont toujours des grands matchs donc on veut se montrer. J’espère poursuivre sur cette lancée" commentait le joueur au micro de BTSport. À deux exceptions près, les roses plantées par l’ailier gauche ont en plus rapporté des points à chaque fois. "Cette fois-ci, c’est d’ailleurs dommage de ne pas avoir pris les trois points mais nous sommes contents de repartir avec une unité d’Anfield" relativisait celui qui a donc marqué à cinq reprises en six rencontres contre Liverpool. Une capacité à hausser son niveau face à des adversaires de qualité qui aidera peut-être les Diables d’ici quelques semaines au Qatar.