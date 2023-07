Presque 5 ans après la semi-piétonnisation de la chaussée d’Ixelles, la commune tire un bilan globalement positif

Du point de la sécurité, l’échevin avance donc une nette amélioration. "Il y a 100 fois moins de circulation automobile. Avant, il y avait 15.000 voitures qui passaient par la chaussée d’Ixelles. Maintenant, il y en a 150. En plus, les voitures doivent rouler à 20 km/h. Les bus aussi doivent rouler à 20 km/h. On a même bridé les trottinettes. C’est un des rares endroits de la ville où on bride la vitesse des trottinettes louées à 8 km/h. Donc il n’y a pas de problème de sécurité routière", note-t-il.

Après quelques années de flottement en 2019, 2021 et 2022, sans réelle évolution, Bertrand de Buisseret, fonctionnaire sanctionnateur à la commune d’Ixelles, constate pour la première fois une diminution du nombre de passage et donc d’infractions. "On peut probablement se dire qu’enfin, cet espace a fini par être intégré par une partie des gens."

Et parmi les automobilistes qui traversent la ZAL sans autorisation, certains sont déjà "passés 5, 10, 15, 20 fois, parfois sans réellement s’en rendre compte, parfois en s’en rendant compte mais en s’entêtant, parfois en ne voulant pas voir la réalité. Maintenant, la plupart des gens en infraction sont des gens qui passent une ou deux fois", précise Bertrand de Buisseret.

Du côté de la vie commerçante, de nombreux magasins tirent également un bilan positif. "Nous sommes vraiment satisfaits de ce semi-piétonnier. Ça draine quand même beaucoup plus de passage. Les gens sont beaucoup plus libres pour circuler. On a quand même de beaux résultats. Je dirais qu’on a à peu près augmenté de 20% le nombre de visiteurs, en tout cas dans mon magasin", affirme Patricia Wuyts, l’une des représentantes de l’Association des Commerçants de la Porte de Namur.