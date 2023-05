Presque 2 ans après les inondations, rien n’a bougé au Kursaal de Dolhain-Limbourg, faute de subsides

L’Echevin de la Culture, également président de l’ASBL Kursaal qui gère le bâtiment, n’y va pas par quatre chemins : " On est des oubliés, s’écrie-t-il, personne ne s’occupe de nous ; et si personne ne bouge, autant ne pas restaurer le Kursaal et le démolir car le bâtiment est en train de se dégrader !" En point de mire, la Fédération Wallonie Bruxelles et sa Ministre de la Culture Bénédicte Linard : "j’exige qu’elle prenne notre dossier en compte, poursuit l’Echevin ; le Kursaal est de la plus haute importance pour nos 6000 habitants et son activité socioculturelle ; et sans culture, une ville se meurt." Pour Jacques Soupart, l’heure est grave car les sociétés locales n’ont plus de salle : elles doivent louer des chapiteaux ou des salles dans les communes avoisinantes. Certaines ont déjà dû mettre la clé sous le paillasson.