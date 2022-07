Presqu'un an après les inondations, la boucherie de Marina a pu rouvrir à Trooz: "Tous nos clients fidèles reviennent"

Marina Durand est bouchère à Trooz depuis 28 ans. Elle travaille avec son fils et son mari. En juillet 2021, leur commerce a été complètement ravagé lors des inondations.

Ce vendredi, Marina Durand était l'une de nos invités dans Liège Matin. Elle explique qu'il y a un an, il ne restait plus rien de sa boucherie: "On n'avait plus d'atelier, plus de cave, plus de garage, plus de bureau, plus de magasin, plus de chambre froide. Tout a été dévasté. L'eau est montée jusqu'à 2m50" se souvient-elle.

Durant les mois qui ont suivi, il y a eu des moments de découragement et beaucoup de questionnements aussi: "Mon mari avait l'âge de la pension, on ne savait pas si on devait continuer ou pas. Mais laisser le bâtiment comme ça, on ne pouvait pas" confie la bouchère.