Presqu’invincible sur les courses à étapes depuis 2 ans, Pogacar termine 86% du temps devant Vingegaard

Le nombre de courses sur lesquelles 'Pogi' s’est "loupé" cette saison se comptent sur les doigts d’une main : 5e à Milan-Sanremo malgré une série d’attaques sur le Poggio, 10e en pleine découverte des monts pavés sur A travers la Flandre, 4e au Tour des Flandres après un numéro sensationnel aux côtés de Mathieu van der Poel, 12e au sommet du Mur de Huy lors d’une Flèche Wallonne où il a un peu déçu.

Pour le reste, que des succès pour l’ogre slovène. Notamment sur les courses à étapes avec les classements finaux de l’UAE Tour, de Tirreno-Adriatico et du Tour de Slovénie dans la poche.

Quand il s’agit de courses à étapes, courtes ou longues qu’elles soient, Pogacar n’a pas vraiment l’habitude de regarder ses adversaires d’en bas. Depuis qu’il est passé professionnel, il a remporté 11 des 18 courses à étapes auxquelles il a pris part.

Un ratio qui devient encore plus impressionnant lorsqu’on zoome sur les 2 dernières années. Sur les 24 derniers mois, Pogacar a disputé 10 courses à étapes et en a remporté 8. Amateur des doublons, il a gagné 2X l’UAE Tour, 2X Tirreno-Adriatico, 2X le Tour de Slovénie et 2X le Tour de France. Il a en revanche dû s’avouer vaincu lors du Critérium du Dauphiné 2020 (4e à 56 secondes de Daniel Martinez) et lors du Tour du Pays Basque 2021 (3e à 1 : 07 de Primoz Roglic et derrière… Jonas Vingegaard de 15 secondes).