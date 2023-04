Presnel Kimpembe pousse la chansonnette et chambre les Lensois après la victoire du PSG

Absent durant une grande partie de la saison à cause d’un tendon d’Achille douloureux, Presnel Kimpembe était en tribunes lors de la victoire du PSG face à Lens.

Et les hommes de Christophe Galtier étaient naturellement ravis à l’issue de la rencontre puisque cette victoire face aux coéquipiers de Loïs Openda les rapproche un peu plus d’un onzième titre de champion de France. En effet, les Parisiens comptent désormais neuf points d’avance, alors qu’il ne reste que sept rencontres à disputer.

Le défenseur des Bleus en a alors profité pour s’emparer du micro et chambrer les Nordistes en entonnant leur habituel chant. "Oh lele, Oh lala, qu’est-ce qui s’est passé ? On les a chicottés ".

Une petite vengeance puisque les dauphins de Ligue 1 n’avaient pas hésité à chanter ces mêmes paroles lors du match aller, où Lens l’avait emporté trois buts à un au Bollaert.