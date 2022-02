Présidentielles françaises : Marine Le Pen à Reims, Eric Zemmour à Lille ce samedi

C’est par meeting interposés que les deux candidats à la présidentielle s’affrontent ce week-end. Pour Marine Le Pen et son mouvement "Rassemblement national", il s’agit d’une "convention présidentielle" organisée pendant les deux jours à Reims. Dans les derniers sondages, Marine Le Pen est créditée d’environ 18% des intentions de vote.

A Reims, elle prévoit de réunir 3000 personnes. Le nombre de participants apparaît comme relativement limité. La salle choisie pourrait accueillir deux fois plus de monde. La limitation à 3000 personnes s’explique officiellement par le contexte sanitaire. Du côté de Marine Le Pen, sur BFM TV, on a expliqué faire plutôt "le choix du terrain", plutôt que "les grands meetings flonflons alors que les Français attendent du fond". D’ailleurs, à Reims, la candidate à l’Elysée lancera officiellement ses "Bus de France", une trentaine de bus aux couleurs de son mouvement, qui sillonneront la France avant le scrutin présidentiel.

En face, à Lille, Eric Zemmour attend 8000 partisans. Ce duel à distance a échauffé les esprits dans les deux formations politiques, ces derniers jours. Du côté de Marine Le Pen on a vu rouge, lorsqu’Eric Zemmour a annoncé qu’il serait en meeting à Lille le même jour. On y a vu une provocation. Et de se demander, dans le camp "Le Pen" si Eric Zemmour, ne cherche pas à copier Marine Le Pen pour "affaiblir le camp national" et remonter dans les sondages. Dans une interview accordée au Figaro, jeudi, Marine Le Pen a dénoncé "la tentative de sabotage" de sa campagne par Eric Zemmour qui selon elle, aurait besoin de "la mort du Rassemblement national" et d’un "échec de Marine Lepen" pour regagner du terrain.

Actuellement, Eric Zemmour serait crédité de 12 à 14% d’intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle qui aura lieu le 10 avril prochain.

Alors que Marine Le Pen mise sur un nouveau profil plus "rassembleur", pour tourner la page du Front National "de papa", Eric Zemmour, lui, tente de séduire un large électorat à droite de la droite. Il a pu récemment compter sur les défections d’eurodéputés du mouvement de Marine Le Pen. Gilbert Collard et Jérôme Rivière ont en effet quitté le Rassemblement national pour rejoindre la formation d’Eric Zemmour.