Présidentielles françaises : affrontement à distance entre Marine Le Pen à Reims et Eric Zemmour à Lille

Officieusement, ce nombre limité s'expliquerait par le manque d'argent dans les caisses du parti.

Durant son discours, Marine Le Pen est restée fidèle à sa ligne de conduite, restant inflexible sur l'insécurité et l'immigration. Elle s'est toutefois montrée beaucoup plus proche de la gauche, notamment concernant le pouvoir d'achat.

Eric Zemmour à Lille

En face, à Lille, Eric Zemmour attendait 8000 partisans, soit plus du double que sa rivale.

Ce duel à distance a échauffé les esprits dans les deux formations politiques, ces derniers jours. Du côté de Marine Le Pen, on a vu rouge lorsqu’Eric Zemmour a annoncé qu’il serait en meeting à Lille le même jour. On y a vu une provocation. Et de se demander, dans le camp "Le Pen", si Eric Zemmour, ne cherche pas à copier Marine Le Pen pour "affaiblir le camp national" et remonter dans les sondages.

tentative de sabotage

Dans une interview accordée au Figaro, jeudi, Marine Le Pen a dénoncé "la tentative de sabotage" de sa campagne par Eric Zemmour qui, selon elle, aurait besoin de "la mort du Rassemblement national" et d’un "échec de Marine Le Pen" pour regagner du terrain.