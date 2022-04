Présidentielles 2022 : que vont faire les Marseillais qui ont majoritairement voté pour Mélenchon ?

Les Français votent ce dimanche, pour le second tour de l’élection présidentielle. La campagne n’a pas été intense, les électeurs pas forcément motivés. Que feront-ils ce dimanche ? L’abstention sera-t-elle élevée ? Notre équipe s’est rendue à Marseille ou le candidat d’extrême gauche Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête.

Là-bas, le second tour ne passionne pas autant que le premier. Les Marseillais rencontrés sur place par notre équipe du JT disent qu’ils sont mal à l’aise avec leur système électoral. Au final, plus que deux candidats. Et aucun de ces deux-là ne leur plaît. Beaucoup disent donc qu’ils iront voter mais que ça ne changera pas grand-chose.