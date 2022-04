Présidentielles 2022 : des Français n’ont pas pu voter car radiés des listes électorales

S’ils voulaient voter lors de ce premier tour de l’élection présidentielle, les Français devaient au préalable être inscrits sur les listes électorales. Plusieurs électeurs aux quatre coins du pays se sont présentés dans leur bureau de vote pensant être inscrits mais ce n’était pas le cas.

À Marseille, Strasbourg, ou encore Lille où nous avons rencontré Julien Bruneel surpris de se voir refuser l’accès aux urnes : "Je me suis rendu dans le bureau de vote dans lequel je me rends habituellement. Après 3/4 d’heure, une heure d’attente pour voter, on m’a signifié que j’avais été radié des listes électorales. La raison c’est que j’ai déménagé et changé de quartier. J’ai reçu des cartes électorales à mon ancienne adresse, je n’ai donc pas pu les recevoir mais je ne me suis pas inquiété car elles ne sont pas obligatoires pour aller voter. Comme ces cartes électorales sont revenues à la mairie et qu’ils ont fait un nettoyage des listes, j’ai été radié".