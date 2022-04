Présidentielles 2022 : découvrez quels candidats sont soutenus par les people

Fort de son premier quinquennat, marqué néanmoins par de nombreux événements, Emmanuel Macron peut se satisfaire de plusieurs soutiens.

L’actrice Carole Bouquet était par exemple présente au premier rang à son meeting géant à La Défense Arena.

Claude Lelouch mais aussi Bernard Montiel et Dominique Besnehard ont aussi été repérés par Paris Match.

Elie Semoun ne comptait pas se rendre à son meeting mais a aussi annoncé son vote en faveur du président LREM. "Je vais aller voter c’est sur, je voterai pour Macron" a-t-il déclaré sur Buzz TV le 31 mars dernier.

François Berléand assurait de son côté soutenir Macron en janvier dernier sur les ondes de RTL France, au moment où l’actuel président de la Ve République ne s’était pas encore publiquement prononcé pour un second mandat. "Je suis sûr de ne pas voter ni pour Zemmour, ni Le Pen, ni Mélenchon et ni pour la gauche en général qui m’a énormément déçu" précisait-il.

Enfin, pour Françoise Hardy, le cœur balance entre Macron et Pécresse, la seule qui "dit des choses intelligentes". Problème pour la chanteuse, la candidate LR "se rabaisse en s’obstinant à démolir un Président qui a hérité de plus de quarante ans d’irresponsabilité économique et a dû gérer l’ingérable".