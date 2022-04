Présidentielle française : le débat animé sur Twitch

Sardoche, Jean Massiet, Samuel Etienne et Hugo Decrypte ont commenté, à leur manière, le débat avant le second tour de l’élection présidentielle sur Twitch. Une diffusion qui permet à des téléspectateurs de suivre le débat d’une manière différente, notamment pour un public qui ne l’aurait pas regardé de base à la télévision. Mais trouver sa place lors d’un débat aussi dense et houleux n’est pas facile. Chaque streamer a essayé tant bien que mal de commenter le débat.

Hugo Décrypte et Samuel Etienne sont restés dans leur rôle de journaliste. Le premier a tenté d’analyser et de vulgariser ce débat. Pour faire participer encore plus le public, il a créé un sondage “qui réussit le mieux le débat ?”. Samuel Etienne, lui avait du mal à se prêter à l’exercice du react. Il était très effacé du débat, et coupé le son de celui-ci quand il prenait la parole.