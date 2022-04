Dimanche, 10 candidats sur les 12 en lice seront éliminés. Près de 49 millions d’électeurs potentiels et bien des émois.

Vote d'adhésion, vote caché et abstention, qui seront les gagnants et gagnantes de cette élection? Qu'est-ce qui mobilisera les Français pour ce premier tour ? Pascale Clark est journaliste en France. et elle vous propose de revisiter la campagne des élections présidentielles en chansons.

Écoutez la défaite en chantant de Pascale Clark.