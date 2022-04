Présidentielle française : investiture, nominations, législatives… la suite des évènements

Le nom du nouveau président français est désormais connu, les résultats officiels seront proclamés par le Conseil constitutionnel ce mercredi 27 avril. Quel sera l’agenda d’Emmanuel Macron ces prochaines semaines ?

Cérémonie d’investiture

La cérémonie d’investiture devrait avoir lieu au plus tard le 14 mai, comme l’a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Emmanuel Macron étant président sortant, elle devrait être réduite au minimum.

Elle aura lieu dans la salle des fêtes du palais de l’Élysée. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, proclamera les résultats. Emmanuel Macron signera ensuite le procès-verbal de l’investiture, et fera son discours. Le président démarrera alors officiellement son second mandat.

Gouvernement

La tradition veut que le chef du gouvernement présente alors sa démission au nouveau président mais rien n’empêche que cette démission intervienne plus tôt, dans la foulée du scrutin.

Le Premier ministre, Jean Castex, avait d’ailleurs fait savoir mardi 19 avril qu’il démissionnerait rapidement en cas de victoire d’Emmanuel Macron. "Après cette réélection, dans les jours qui suivent, comme le veut la tradition, je présenterai ma démission et celle du gouvernement au président de la République ", a-t-il expliqué sur France Inter, sans attendre donc les résultats des élections législatives des 12 et 19 juin.

Jean Castex avait ensuite déclaré qu’il était "de ceux qui pensent qu’une impulsion nouvelle après la réélection du président doit être trouvée".

Emmanuel Macron devra donc nommer un nouveau Premier ministre. Celui-ci lui proposera un nouveau gouvernement, que le président nommera.

Ce gouvernement entrera en fonction jusqu’aux élections législatives des 12 et 19 juin. Ensuite, tous les ministres, y compris le Premier, seront susceptibles d’être remplacés.

Législatives

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés.

Les candidats ont jusqu’au 20 mai pour déposer leur déclaration de candidature.

Ces législatives s’annoncent d’ores et déjà comme un "troisième tour". Il y a 5 ans, La République en Marche avait obtenu une majorité absolue. Cette fois, Emmanuel Macron pourrait avoir du mal à obtenir une majorité parlementaire, vu le rejet que ressent une partie de la population à son encontre. Pour gouverner, il devra trouver des alliances.

Jean-Luc Mélenchon a déjà déclaré qu’il ambitionnait de devenir Premier ministre, en visant un vote massif en faveur des députés de son parti (La France Insoumise), et grâce à une coalition de gauche qu’il est en train d’essayer de former. S’il réussit son pari, ce qui n’est pas encore gagné, il imposerait alors une cohabitation au président de la République.

De son côté, Emmanuel Macron a déjà appelé, à l’issue du premier tour de la présidentielle, à fonder "un grand mouvement politique d’unité et d’action" : "J’appelle tous ceux qui depuis six ans et jusqu’à ce soir se sont engagés pour travailler à mes côtés à transcender leurs différences pour se rassembler en un grand mouvement politique d’unité et d’action pour notre pays".