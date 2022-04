Présidentielle française : ils promettaient, ils vont sans doute se crasher

À la fin de cette élection, il n’en restera qu’un ou qu’une, la quasi-totalité des candidats sont voués à échouer. Pascale Clark est journaliste en France, et toute la semaine, elle revisite la campagne des élections présidentielles en chantant. Ce mercredi, on retrace en chanson les parcours de Valérie Pécresse et Yannick Jadot, ces deux candidats qui, il semblerait, ont laissé passer leur chance.