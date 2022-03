Présidentielle française : Emmanuel Macron annonce sa candidature pour un second mandat

À 38 jours du premier tour et en pleine offensive russe en Ukraine, le président Emmanuel Macron, qui veut "protéger" les Français face au "retour brutal du tragique dans l'Histoire", vient d'officialiser sa candidature pour un second mandat.

Sur les sites web des quotidiens de la presse régionale, Emmanuel Macron vient de présenter une lettre aux Français.

"Il nous faudra travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production", ajoute le président-candidat dans un texte de trois pages où il livre quelques pistes sur les grands axes et les valeurs associées à son projet.

Macron regrette notamment de ne pas pouvoir "mener campagne comme il l'aurait souhaité en raison du contexte"

Mobilisé par la guerre en Ukraine - avec un nouvel entretien jeudi avec son homologue russe Vladimir Poutine puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky - le chef de l'Etat a attendu le dernier moment pour officialiser sa candidature, que les candidats doivent formaliser auprès du Conseil constitutionnel avant vendredi 18 heures.

Les autres candidats inquiets

Du côté des autres prétendants à l'Elysée, on s'inquiète de plus en plus de voir les dossiers internationaux éclipser d'autres sujets prioritaires comme le pouvoir d'achat, la santé et la sécurité. Et veulent débattre au plus vite avec lui pour s'en prendre à son bilan.

Le candidat écologiste Yannick Jadot a été l'un des premiers à réagir: "Ca fait longtemps qu'Emmanuel Macron est en campagne, qu'il dépense de manière électorale".

"Son bilan est dur : il a frappé sévèrement le pouvoir d'achat de nos concitoyens", a renchéri le communiste Fabien Roussel, espérant que "cette guerre ne sera pas le prétexte pour masquer des attaques sévères contre le pouvoir d'achat des Français".

En coulisses, le camp présidentiel s'organise depuis des semaines, entre récolte de fonds pour financer la campagne, tracts, porte-à-porte, création de comités de soutiens et tribunes dans la presse d'élus pour un second mandat. Un premier meeting qui était prévu à Marseille ce week-end a été annulé ou simplement reporté.

"Banaliser la candidature"

Emmanuel Macron "est hyper focus sur l'international, il est sincèrement inquiet. Il y a une volonté de banaliser au maximum sa candidature", a souligné à l'AFP une source auprès du parti présidentiel. "Il faut être très prudent sur l'issue de l'élection. Le second tour peut être plus serré que ce qu'on pense. On n'est pas à l'abri d'une démobilisation des nôtres, qui vont penser que c'est gagné".

Jamais une crise internationale n'a autant impacté une campagne présidentielle sous la Ve République. Et après les crises des "gilets jaunes" suivie de la pandémie du Covid, le plus jeune président que la France a connu depuis 1958 se positionne comme un capitaine par temps de tempête: "Je n'ai et n'aurai qu'une boussole: vous protéger".

Le Premier ministre a justement précisé sur TF1 les contours du plan de résilience annoncé par Emmanuel Macron pour atténuer les conséquences économiques et sociales - notamment une flambée des prix des carburants - de la guerre en Ukraine et des sévères sanctions sur la Russie.