Présidentielle française 2022 : une dernière bataille pour un ultime jour de campagne

"La France est un bloc" fait de la diversité de ses territoires, a-t-il affirmé au début de son discours. Il a mis l’accent sur la revitalisation économique des territoires, et a annoncé vouloir continuer sur cette lancée en cas de réélection, surtout pour les zones rurales. Il a d’ailleurs énoncé ses engagements pour les cinq prochaines années en ce qui concerne les ruralités.

Il veut investir dans les infrastructures des transports et de communication, entre autres en rouvrant les vieilles lignes de chemin de fer et en développant internet et la fibre. Il veut aussi "continuer à remettre des services publics", et améliorer la sécurité. Pour cela, il compte ouvrir 200 nouveaux postes de gendarmerie dans les campagnes, et créer 8500 postes pour le personnel de justice.

Le 24 avril est un référendum pour ou contre la fidélité à nos valeurs

Le chef d’Etat est ensuite passé aux Ephad et aux soins de santé, dans lesquels il veut continuer à investir. Après avoir fait applaudir le personnel soignant et "les paysans qui nous ont nourris pendant la crise", il conclut son discours en demandant à ses spectateurs de rester mobilisés, et de continuer à se battre pour convaincre. "Le 24 avril est un référendum pour ou contre la fidélité à nos valeurs." "Nous le ferons ensemble."