Présidentielle française 2022 : "Marine Le Pen mène une campagne de camouflage" pour Pieyre-Alexandre Anglade, député LREM du Benelux

Marine Le Pen pourrait, selon les sondages, arriver aux portes de l’Elysée. " La France n’est pas immunisée contre l’extrême-droite. On a vu d’autres démocraties se réveiller avec des dirigeants nationalistes, identitaires, une droite populiste à leurs têtes. Il y a urgence à se mobiliser. Ce qui se joue, c’est l’indépendance, la souveraineté de la France, et la poursuite du projet européen dans des temps qui sont décisifs. Le vote pour la présidentielle est fondamental pour l’avenir des Français mais aussi pour les Belges et les Européens, car Marine Le Pen à la tête de la France, cela aurait des conséquences pour tous les Européens. "

" J’ai toujours eu la conviction que l’extrême-droite n’était pas définitivement battue dans notre pays " explique le député. Il dit avoir conscience des mouvements sociaux qui ont émaillé le mandat d’Emmanuel Macron. " Nous avons essayé de réparer le pays. Nous avons eu des résultats sur le pouvoir d’achat, sur l’emploi… Ça démontre qu’il faut en faire encore plus et continuer de convaincre ". Mais après 5 ans de présidence, les rangs de l’extrême-droite ont encore grossi. Le président Macron et son équipe ont-ils une responsabilité ? Pieyre-Alexandre Anglade récuse ce fait. " Je suis né en 1986. Déjà dans les années 80, il y avait une cinquantaine de députés Front National. Les années 2000 ont été marquées par l’arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen… La présence de l’extrême-droite en politique ça fait de nombreuses années qu’elle est présente ". Et le député de préciser : " Elle n’a pas augmenté sous la présidence d’Emmanuel Macron. Au contraire, nous nous sommes battus pour la faire reculer. Notamment lors des dernières élections européennes "