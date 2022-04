Présidentielle française : 1,13 million de votes pour Marine Le Pen n’ont pas "disparu", France Télévisions explique son "bug"

Des messages se faisant l’écho d’accusations de fraude électorale en faveur du président français réélu se sont multipliés sur différentes plateformes digitales depuis dimanche soir et l’annonce des résultats du second tour. Selon certains partisans de Marine Le Pen, plus d’1,13 million de voix exprimées en faveur de la candidate du Rassemblement National ont "disparu" ce dimanche 24 avril lors du dépouillement du vote.

Au travers de stories Instagram, sur des canaux Telegram ou encore sur Youtube et Twitter, des internautes s’indignent et remettent en cause les résultats du second tour qui comptabilisent 18.779.641 voix (58,54% des votes exprimés) en faveur d’Emmanuel Macron contre 13.297.760 voix (41,46%) en faveur de Marine Le Pen.

Selon ces messages et des vidéos diffusées et relayées des dizaines de milliers de fois, la candidate du Rassemblement National aurait perdu 1.134.636 voix entre un comptage partiel et les résultats définitifs. Une situation a priori mathématiquement impossible puisque logiquement, au fur et à mesure du dépouillement, les candidats ne peuvent logiquement que gagner des voix e non pas en perdre.