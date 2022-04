Présidentielle en France : Le Pen ou Macron ? Quel candidat perdant invite à voter pour qui au second tour ?

"Les candidats ne sont pas propriétaires de leurs électeurs et je pense que beaucoup de ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ne veulent pas de la retraite à 65 ans, ne veulent pas remettre la politique de la France entre les mains de cabinets privés et voteront pour Marine Le Pen au second tour", a rétorqué le représentant du RN Jordan Bardella.

Sur le papier, Marine Le Pen a une réserve de voix nettement moins importante que Emmanuel Macron. Elle pourra compter sur le soutien de l'autre candidat de l'extrême droite Eric Zemmour, aux alentours de 7%.

Le candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, aux alentours de 2%, a lui aussi appelé à voter Marine Le Pen.