Présidentielle en France : Le Pen appelle au "rassemblement" autour d’un "grand projet national et populaire"

La candidate d’extrême droite Marine Le Pen, qualifiée pour le second tour de la présidentielle française (environ 24%) derrière Emmanuel Macron, a appelé dimanche les Français à se "rassembler" autour d’un "grand projet national et populaire" et à "mettre en œuvre la grande alternance".

"Ce qui se jouera le 24 avril sera un choix de société et de civilisation", a lancé Mme Le Pen, en promettant notamment de "restaurer la souveraineté de la France", d’instaurer un référendum d’initiative citoyenne et de réduire la "fracture sociale", dans sa première prise de parole après l’annonce des résultats.