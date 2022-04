Présidentielle en France et guerre en Ukraine : qui est Malofeev, "oligarque de Dieu", ami de Poutine, proche des Le Pen et de l'ext

Marine Le Pen le rencontrera ensuite elle-même cette même année en vue des élections départementales et régionales pour lesquelles elle décrochera un prêt de neuf millions d’euros auprès d’une banque tchéco-russe. Selon ses propos à Mediapart, les déplacements de Marine Le Pen et de certains de ses proches membres du RN étaient alors de simples "rencontres politiques". Ce prêt obtenu au même moment est en tout cas toujours en cours de remboursement "suivant un 'rééchelonnement' obtenu en 2020 auprès de ses créanciers, une firme russe dirigée par d’anciens militaires, Aviazapchast", précise Le Monde. Pour sa campagne en vue de la présidentielle de 2022, c’est auprès d’une banque hongroise que la candidate s’est vue offrir un prêt de 10,6 millions d’euros.

Mais ce richissime homme d’affaires russe entretien plus largement des rapports avec de nombreux milieux d’extrême droite européens. La chercheuse Marlène Laruelle, professeure à l’université George-Washington (Washington DC) et directrice de l’Institut pour les études européennes, russes et eurasiennes (IERES), qualifie Konstantin Malofeev d'"ultraconservateur". "Son projet a toujours été de créer une sorte d’Internationale réactionnaire, avec des orthodoxes, des catholiques réactionnaires pro-life, et le gotha aristocratique qu’il réactive en tant qu’acteur politique", détaille-t-elle.