Présidentielle en France : Christiane Taubira remporte la Primaire populaire, qu’est-ce que ça peut changer à trois mois de l’élection ?

Car les candidats au vote ont été désignés comme les plus enclins à rassembler la gauche par 130.000 sympathisants à ce processus de vote inédit jusqu’au 11 octobre 2021. Si dix candidats avaient été sélectionnés, seuls sept ont finalement été soumis au vote, puisque Clémentine Autain (LFI), François Ruffin (LFI) et Gaël Giraud n’ont pas officialisé leur candidature à la présidentielle avant le 15 janvier.

Et si Christiane Taubira a assumé dès l’annonce de sa candidature qu’elle "accepterai le verdict de la Primaire populaire", ce n’est pas le cas de ses trois principaux concurrents. Il y a d’abord Anne Hidalgo qui a surpris tout le monde le 8 décembre 2021 en proposant à ses concurrents de s’unir. Si son coup de poker aura servi à médiatiser massivement la Primaire populaire, il n’a pas été accueilli positivement par ses principaux adversaires à gauche, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. "Ce n’est pas mon affaire", a déclaré le 9 janvier le premier alors que le second a toujours martelé que ce scrutin est "une machine à perdre" selon lui, estimant aussi que le calendrier du vote manquait de sérieux à quelques mois du premier tour.

Face à ces refus, la maire de Paris a changé d’avis. "Je l’ai dit, une primaire n’a de sens que si elle sert à avoir un candidat commun, un candidat unique et non à ajouter des candidatures" a-t-elle expliqué. Ce vendredi 28 janvier, elle a assuré dans une interview sur LCI qu’elle suivrait avec intérêt le résultat du vote mais que cela ne découlerait que "sur une candidature de plus", martelant qu’elle irait "jusqu’au bout" de sa campagne, peu importe le résultat de la Primaire populaire.