Présidentielle en Argentine : Javier Milei, outsider inspiré par Trump, vainqueur surprise des primaires

L’élection présidentielle d’octobre en Argentine se jouera entre l’économiste ultralibéral Javier Milei, une ex-ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich (droite), et l’actuel ministre de l’Economie Sergio Massa (centre-gauche), selon les résultats provisoires des primaires dimanche.

Javier Milei, 52 ans, qui se présente en candidat anti-système contre une "caste politique parasite", a créé la sensation, en devenant le candidat recueillant le plus de votes individuels au niveau national, avec plus de 32% des voix, selon les résultats officiels avec plus de 64% des bulletins comptés.

Economiste de formation, Milei a promis de refaire de l’Argentine une "puissance", comme lorsqu’elle était "terre promise" de l’émigration européenne, au début du XXème siècle. Un thème de "grandeur retrouvée" qui n’est pas sans rappeler Donald Trump, avec lequel il a revendiqué une affinité.

Il devance Patricia Bullrich, 67 ans, qui dans une primaire indécise a droite a pris l’avantage sur le maire (centre-droit) de Buenos Aires Horacio Larreta en obtenant plus de 27% des voix, et Sergio Massa, 51 ans, ministre de l’Economie, qui sans surprise a remporté la primaire dans le camp gouvernemental, mais arrive en 3e position d’ensemble avec 25% des voix sur son nom.

Lors des ces "PASO" (Primaires ouvertes, simultanées et obligatoires), plus de 35 millions d’électeurs argentins étaient appelés à présélectionner à la fois les partis qui seront en lice le 22 octobre, – il leur fallait pour cela obtenir 1,5% des votes nationalement – et leurs candidats.