Présidentielle : des jeunes se mobilisent pour réduire l'abstention

Les jeunes Français votent très peu, et c'est même la catégorie d'électeurs qui vote le moins chez nos voisins. Il y a 5 ans, le taux de vote des jeunes électeurs hexagonaux a atteint un record historiquement bas.

Aujourd'hui, pourtant, quelques-uns d'entre eux s'engagent encore en politique pour tenter de renverser la vapeur. Que ce soit en aidant un candidat dans la campagne électorale ou en incitant plus de citoyens à aller voter, et à s'intéresser aux enjeux démocratiques; un débat terriblement délaissé depuis quelques années par la jeunesse, victime d'une sorte d'aquoibonisme généralisé.

Au menu, les traditionnelles distributions de tracts et collages d'affiches d'un côté, mais aussi un livre, le développement d'une appli pour smartphone et la création d'un mouvement citoyen et a-partisan de l'autre…