Présidentielle d'octobre au Brésil : Bolsonaro et Lula sans concession lors de leur premier débat électoral

Outre les deux favoris, les organisateurs du débat ont invité quatre autres candidats, dont l’ancien ministre des Finances Ciro Gomes du PDT (centre gauche) et la sénatrice Simone Tebet du MDB (centriste), respectivement troisième et quatrième dans les sondages. En 2018, l’année où il a remporté l’élection, M. Bolsonaro n’a participé qu’aux deux premiers débats. Un mois avant le premier tour, il a été poignardé lors d’un meeting et, après avoir subi une opération chirurgicale, n’a pas repris les débats.