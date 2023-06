Présidentielle américaine 2024 : l’ex-gouverneur du New Jersey, Chris Christie, candidat à la Maison Blanche

L’ancien gouverneur du New Jersey, le républicain Chris Christie, ancien allié de Donald Trump devenu l’un de ses plus virulents détracteurs, se lance dans la course à la présidentielle de 2024 selon des documents officiels déposés mardi, en se présentant comme le seul candidat capable de tenir tête à l’ex-président.

M. Christie, 60 ans, connu pour son style combatif, a enregistré sa candidature auprès de la commission électorale fédérale (FEC). Il rejoint une arène déjà bien remplie d’aspirants de droite à la Maison Blanche, comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis et l’ancien vice-président Mike Pence, qui doit officialiser sa candidature mercredi.

Chris Christie doit faire une annonce en public mardi soir dans l’État du New Hampshire. En 2016, il avait déjà brigué l’investiture lors de la primaire républicaine, avant de s’incliner et de soutenir Donald Trump. A l’époque, il était devenu l’un de ses proches conseillers. Mais il dit avoir rompu avec lui quand le magnat a refusé de reconnaître sa défaite à la présidentielle de 2020 face au démocrate Joe Biden.