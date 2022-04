Présidentielle 2022 : voici le rôle que pourraient jouer les sondages dans le choix des Français

C’est à ce moment-là que certains Français et Françaises passent dans un vote plus stratégique et votent contre plutôt que pour. Pour cela, ils et elles soutiennent un candidat dont les chances de faire barrage au candidat qu’ils veulent voir sortir de la course, à défaut du candidat qui aurait eu leur préférence sans prendre ce paramètre en considération. Et c’est en ce sens que certains candidats comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon appellent à voter pour eux afin d’empêcher Emmanuel Macron d’accéder à un second mandat.

C’est notamment la logique qui a été observée lors du second tour de 2002 où l’électorat de gauche, pourtant démuni de son candidat lors du duel Chirac-Le Pen, s’est rabattu sur le candidat de la droite pour s’assurer que l’extrême droite ne parvienne pas à l’Elysée. Mais dans le contexte d’un premier tour, qui plus est lorsque 12 candidats sont en compétition, il s’agit toujours de calculs théoriques mais qui pourraient toutefois chambouler le résultat du vote de dimanche pour que face aux sondages, ce soient bel et bien les Français et Françaises qui reprennent cette élection entre leurs mains.