Présidentielle 2022 "Under présure!" : en Savoie, tout un fromage… (dernière portion, la Tarentaise)

Quand vient la belle saison, c’est même davantage plus prégnant. Le beaufort, notamment, est fabriqué au cœur des estives. Avec une façon de faire… encore plus artisanale. Et le lait d’un troupeau bien précis. On fabrique alors du beaufort dit " chalet d’alpage ". Un must.

J’aime passionnément transmettre

Durant les saisons plus sombres, la petite famille, enthousiaste, se charge aussi de faire découvrir aux amateurs leurs installations. Une fois par semaine, Jérôme, œil vif et gestes précis, y commente son travail. Et y communique sa passion. " Ça me réjouit de plus en plus, ces visites. J’aime passionnément transmettre, montrer et expliquer comment on s’y prend pour fabriquer nos fromages ", déclare-t-il, tout en caressant, en douceur, un grand beaufort.