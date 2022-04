Présidentielle 2022 : "Rien n'est joué, le débat à venir est décisif pour nous et pour l'Europe", déclare Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a tenu un discours devant ses militants à son QG de campagne. Il a tout d’abord remercié les électeurs qui ont voté pour "le projet d’indépendance française et européenne" défendue pendant toute sa campagne. La voix légèrement cassée, il a salué l’ensemble des candidats pour leur participation au premier tour. "Je remercie Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse et Fabien Roussel qui m’ont apporté leur soutien dès ce soir", insistant sur leur volonté clairement affichée de faire barrage à l’extrême droite.

"Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler toutes les sensibilités". Et de poursuivre en déclarant : "Ne nous trompons pas. Rien n'est joué. Le débat que nous aurons dans les quinze jours à venir est décisif pour nous et pour l'Europe", a déclaré Emmanuel Macron. "Je veux une France qui s'inscrit dans une Europe forte" a martelé le président en exercice et candidat à sa propre succession. Et de conclure : "Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de l'espoir et de l'Europe...je compte sur vous. Rien n'est fait. En avant".