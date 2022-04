Présidentielle 2022 : #RadioLondres ou comment les règles électorales sont contournées sur les réseaux sociaux

Ce hashtag avait déjà vu le jour lors des élections présidentielles de 2012 et de 2017. Il permet à des internautes de continuer à partager des messages cachés de propagande électorale. Alors que cette dernière est temporairement terminée et que la diffusion de messages à caractère de propagande politique n’est officiellement plus autorisée.

Le hashtag et la page Twitter sont basés sur la station de radio londonienne de langue française, diffusée de 1940 à 1944 par la BBC vers la France occupée. La radio diffusait des phrases codées obscures destinées à contrecarrer la propagande nazie et à aider la résistance française, telles que "Jean a une longue moustache" ou "Gabrielle vous envoie ses amitiés", chacune ayant une signification particulière.

Dans les faits, pas besoin d’Enigma pour déchiffrer ces messages plutôt explicites. Par exemple, le mot "olive" est utilisé pour faire référence au candidat Reconquête Eric Zemmour, dont le nom d’origine berbère signifie olive.