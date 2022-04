Présidentielle 2022 : quand la France en fait tout un fromage... (bouchée n°1)

Et puis, le clou du cercueil des pêcheurs : la concurrence déloyale. Celle-ci vient principalement du nord de la Côte d’Opale. Des Pays-Bas. Un peu plus loin le long du quai, d’autres bateaux, aux noms bataves. Ils se sont isolés des autres marins. Ils viennent aussi pêcher dans ces eaux de la Manche. Ça leur est permis. C’est ça, l’Europe. Mais ils utilisent d’autres méthodes de pêche, bien plus radicales. Pendant un moment, ça a été la pêche électrique. De gros filets envoyaient de bonnes " drines " de courant au fond des mers, faisant remonter le poisson, tout sonné, dans les filets. Le sol est raclé, vidé. Ce type de pêche étant maintenant interdit, ces gros équipages (qui n’ont pas à leur bord de " propriétaire embarqué ", comme Jean-Michel) pratiquent la méthode dite de la " Senne danoise ".

Les filets sont de beaucoup plus grands et constituent un piège mortel pour la faune marine. Ils raflent tout dans les zones de pêche. " Depuis que les Hollandais sont dans la Manche, la moitié voire les ¾ des ressources ont disparu ", constate le Français. " Ça fait dix ans qu’on tire la sonnette d’alarme. On réclame à cor et à cri un avis scientifique sur cette senne danoise. Après avoir vidé la mer du Nord, maintenant c’est la Manche. Mais leurs bateaux sont plus puissants, ils iront ailleurs après. Nous, on ne peut pas, alors on se faufile entre eux, en essayant d’attraper ce qu’ils n’ont pas eu, c’est notre technique. Nous bateaux sont plus petits. Eux, ce sont des gros groupes, on leur demande du résultat. Moi, j’dois faire gaffe, il faut qu’il y ait toujours du poisson dans la mer demain. Ils mènent une pêche destructive, et l’Europe cautionne. Ils ont peur de s’attaquer à la pêche industrielle. Pour ma part, je suis revenu vingt ans en arrière. Je veux qu’on laisse quelque chose aux enfants derrière nous. Ça me dégoûte " confie, amer, le patron du bateau.