Présidentielle 2022 : Marine Le Pen, d'extrême droite ou non ?

Si une date phare marque un tournant pour le parti de Marine Le Pen, c’est sûrement le 1er juin 2018. Ce jour-là, le Front National se mue en Rassemblement national. 80% des adhérents y sont favorables et l’ont exprimé par voie postale. Ce changement de nom s’inscrit dans une refonte assumée du parti, débuté peu après l’échec à la présidentielle de 2017.

Lors du discours annonçant les résultats de ce vote, Marine Le Pen l’assure, ce changement de nom "ferme un chapitre de l’histoire de notre mouvement national ouvert il y a un peu plus de quarante-cinq ans, mais c’est pour mieux en ouvrir un autre qui, je le crois, ne sera pas moins glorieux" Avec ce changement de nom, le parti espère aussi pouvoir lever le frein psychologique qu’ont certains Français à voter pour eux.

Nouveau nom, nouveau parti ? Non, le passé n’est pas renié, mais Marine Le Pen veut assurément adoucir l’image de son parti. Le Rassemblement national de Marine Le Pen n’est plus le Front national de Jean-Marie Le Pen : c’est le message que le parti veut faire passer. Interrogé par la RTBF en juin 2021, l’eurodéputé Rassemblement National Thierry Mariani affirme : "Aujourd’hui, le parti a complètement changé. D’abord Marine Le Pen, ce n’est pas Jean-Marie Le Pen. Jamais Marine Le Pen n’a été condamnée pour propos raciste. Voilà, point final".

Extrême droite ou droite nationaliste ? Les médias français divergent

Mais alors, doit-on toujours qualifier le Rassemblement national de parti d’extrême droite ? Le débat n’est pas clos dans les rédactions françaises. L’agence France Presse et le quotidien Le Monde ont décidé de continuer à cataloguer le parti comme tel. La réponse est moins tranchée du côté de France Télévision qui ne donne pas de mot d’ordre à ses équipes, explique un de ses journalistes Valéry Lerouge. "Le terme qu’on utilise le plus souvent est celui de droite nationaliste. Parce que si on reprend l’histoire de l’extrême droite, on parle quand même normalement d’un parti raciste, antisémite, homophobe. L’extrême droite, cela ramène au fascisme et on n’est plus là-dedans !"

Le journaliste de France Télévision reconnaît que Marine Le Pen n’a pas renié l’héritage du parti de son père – connu pour ses dérapages racistes et homophobes —, mais il nuance : "On ne peut pas soupçonner Marine Le Pen d’être raciste. Ce n’est pas un problème de races pour elle, c’est un problème d’étrangers qui viennent prendre le travail ou les allocations des Français. Elle n’est pas antisémite. Elle n’est pas forcément homophobe, puisqu’elle a beaucoup d’amis et de députés de son entourage qui sont gays".

La question de savoir si le Rassemblement national est ou pas un parti d’extrême droite est en fait difficile à trancher, dans la mesure où aucune définition de ce qu’est un parti d’extrême droite n’est communément admise. Certains observateurs avancent que le Rassemblement national est le parti le plus à droite de ceux représentés au Parlement et que cet aspect-là justifie l’utilisation du terme d’extrême droite. Cependant, l’arrivée envisageable d’élus du mouvement politique d’Éric Zemmour dans quelques mois pourrait le rendre caduc. Le mouvement RECONQUÊTE! est plus à droite que le Rassemblement national.

Un programme discriminatoire

Au-delà du débat sur les mots et les étiquettes, ce qui est certain est que la question de l’immigration reste le core business du Rassemblement national. Le pouvoir d’achat et des propositions sociales ont souvent été mis en avant par Marine Le Pen dans la campagne, il n’empêche que c’est sur l’immigration que porte la première de ses "22 mesures pour 2022".